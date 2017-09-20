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Antalya aşığı Alman evinde ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da yalnız yaşayan Alman 62 yaşındaki Ernest Ruhland, evinde ölü bulundu

20 Eylül 2017 21:51

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA\'da yalnız yaşayan Alman 62 yaşındaki Ernest Ruhland, evinde ölü bulundu.
Olay, Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesi\'ndeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. 2016 yılında Almanya\'dan gelerek Antalya\'ya yerleşen Ernest Ruhland\'dan iki gündür haber alamayan komşuları, kapıyı çalıp yanıt alamayınca durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis, yatak odasında Ernest Ruhland\'ın cesediyle karşılaştı. Ruhland\'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Çevresi tarafından çok sevilen Ruhland\'ın Antalya aşığı olduğu belirtildi.

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