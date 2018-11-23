Antalya Adliyesi'nde 'A4 kağıdı' krizi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Adliyesi\'ndeki bazı mahkemelerin, A4 kağıdı olmadığı gerekçesiyle duruşma tutanağı vermeme uygulaması, baro tarafından Antalya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı\'na şikayet edildi. Baro Başkanı Polat Balkan, pazartesi gününden itibaren tutanak vermeyen mahkemeler hakkında hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Antalya Adliyesi\'nde son günlerde yaşanan \'A4 kağıdı\' krizi, Antalya Baro Başkanlığı\'nı harekete geçirdi. Bazı mahkemelerin duruşma tutanağını A4 kağıdı olmadığı gerekçesiyle avukatlara vermemesi üzerine baro, 25 Ekim tarihinde Antalya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı\'na durumu aktarıp şikatyetçi oldu.

Baro Başkanı Polat Balkan, yapılan görüşmelerle sorunun çözülmediğine dikkati çekerek, meslektaşlarının 1 aydır bu sorunu yaşadığını söyledi. Ortada açık bir hukuksuzluk olduğuna işaret eden Polat Balkan, “Keyfi dayatma ve kanuna aykırı olan, yurttaşlar açısından hak kaybı, avukatlar açısından da sorumluluk doğurabilecek bu uygulamaya derhal son verilmelidir. Aksi halde 26 Kasım Pazartesi gününden itibaren duruşma tutanağı vermeyen mahkemeler hakkında tutanak düzenleneceğini ve gerekli hukuki yollara başvurulacağını ilgililerin bilgisine sunarız\" dedi.

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