Antalya Adalet Nöbeti'nde Uğur Mumcu anılacak

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan ülke genelinden avukatların katılımıyla her ay farklı illerde düzenlenen Adalet Nöbeti'nin Ocak ayında Antalya'da düzenleneceğini açıkladı. Polat Balkan yaptığı yazılı açıklamada, "Adalet meşalesi bu ay Antalya'da yanacak. Uğur Mumcu başta olmak üzere, alçakça katledilen akademisyenler, avukatlar, aydınlar, gazeteciler, sanatçılar ve yazarlar için adalet isteğimizi bu kez Antalya'da haykıracağız. 24 Ocak 2020 saat 12:00’de Antalya Adliyesi'nde Adalet Nöbeti tutulacaktır" dedi.

Uğur Mumcu ödülü verilecek

Aynı gün saat 18.30’da Türkan Şoray Kültür Merkezi Kültür Salonu'nda 'Uğur Mumcu Özel Ödülü' töreni yapılacağını belirten Polat Balkan, "2007 yılından bu yana her yıl verilen Uğur Mumcu Özel Ödülü'nün 2019 yılı için hukukçu gazeteciler Av. Akın Atalay, Av. Bülent Utku ve Av. Mustafa Kemal Güngör’e verileceğini söyledi.

Polat Balkan; Akın Atalay, Av. Bülent Utku ve Av. Mustafa Kemal Güngör’e ödülün, "Cumhuriyet Gazetesi davası üzerinden Cumhuriyet’le hesaplaşmak istendiği; demokrasinin, hukukun, ifade özgürlüğünün ve gazeteciliğin boğulmaya çalışıldığı bir süreçte, İlhan Selçuk, ‘herkes kendi heykelini yontar’ demişti. Cumhuriyet gazetesinin heykelini İlhan Selçuk, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Onat Kutlar’lar hayatları pahasına yonttular. Bizler burada yargılanan Cumhuriyetçiler, bu nadide heykelin sıradaki nöbetçileriyiz. Bizden öncekiler gibi biz de muktedire boyun eğmiyor, korkuya teslim olmuyor, gazeteciliğe ihanet etmiyoruz. Bu zorlu dönemde bunun bir diyeti vardı. Onurumuzla ve gururla ödüyoruz” diyerek sergiledikleri duruş için değer görüldüğünü kaydetti.

Adalet Nöbetine ayrıca Adana, Ankara, Artvin, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep,Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli, Van, Yalova Baro Başkanlar'ı katılacak.