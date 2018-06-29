Antalya Açık'ta yarı finalistler belli oldu

ANTALYA,(DHA)

Antalya Açık\'ta Damir Dzumhur, Jiri Vesely, Gael Monfils ve Adrian Mannarino yarı finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Kaya Hotels and Resorts ve GD Tennis Academy\'nin ortaklaşa düzenlediği THY Antalya Açık Tenis Turnuvası\'nda yarı finale yükselen isimler belli oldu. Çeyrek finalde Pierre-Hugues Herbert\'i yenen Damir Dzumhur, Nikoloz Basilashvili\'yi mağlup eden Jiri Vesely, Guillermo Garcia Lopez\'i mağlup eden Gael Monfils ve Joao Sousa\'yı eleyen Adrian Mannarino, yarı finale yükselen isimler oldular.

Tekler çeyrek final müsabakalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Damir Dzumhur (Bosna Hersek) - Pierre Hugues-Herbert (Fransa): 2-0 (6-4, 6-1)

Jiri Vesely (Çekya) - Nikoloz Basilashvili (Gürcistan): 2-0 (7-6, 6-2)

Gael Monfils (Fransa) - Guillermo Garcia Lopez (İspanya): 2-0 (7-6, 6-4)

Adrian Mannarino (Fransa) - Joao Sousa (Portekiz): 2-0 (7-6, 6-4)

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