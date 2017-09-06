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Ekonomi

Antalya 8 milyon turiste koşuyor (2)

AKTOB'DAN AVRUPA PAZARI UYARISI Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 8 aylık turizm verilerini değerlendirdi

06 Eylül 2017 14:59

AKTOB\'DAN AVRUPA PAZARI UYARISI
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 8 aylık turizm verilerini değerlendirdi. Türkiye\'ye ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya\'nın yaşanan kayıplara rağmen 2\'nci sıradaki yerini koruduğunu söyledi.
Siyasetin gölgesinde kalan bu pazarla ilişkileri canlandırma yönünde önemli temaslar kurduklarını kaydeden Yağcı, Türk turizminin gelişmesinin önemli yapıtaşlarından Alman pazarında yıllardır işbirliği yaptıkları tur operatörleriyle bu konuda büyük destek ve işbirliği içinde olduklarını kaydetti.
Turizm verilerine bakıldığında Antalya\'nın, Türkiye\'ye talebin yeniden yönlenmesinin itici gücü olduğunun görülebildiğini ifade eden Erkan Yağcı, \"Bu konuda Antalya\'da konaklama sektörü büyük özveri gösterdi. Turizm vizyonumuzda değişiklik yok, İspanya\'yı rakip olarak görüyoruz\" dedi.
BÜYÜMENİN ANA UNSURU RUSYA
2017 yılındaki büyümenin ana unsurunun Rusya pazarı olduğuna değinen Erkan Yağcı, 2018 yılında Avrupa pazarında özellikle Almanya, Benelüx ve İskandinav ülkelerinde büyümeye mutlaka geçilmesi gerektiğine işaret etti. Rusya odaklı bir büyüme modelinde Antalya\'nın Avrupa pazarında, özellikle de Almanya pazarında kayıp yaşadığına işaret eden Başkan Yağcı, \"Almanya pazarındaki düşüş büyüme rakamlarını olumsuz etkilemektedir. Antalya, 2014 ve 2015 yılına kıyasla oluşan farkı ağustos ayı itibarıyla daha da kapatmıştır. 2018 yılında Avrupa pazarında ve temelinde Almanya\'daki talebi tekrar pozitife çevirip 2018 yılında fiyatlarımızı sürdürülebilir seviyelere çekmemiz gerekecektir. Bu noktada kamu kesimi acil olarak sektörle işbirliği zemini oluşturup 2018 yılının temel stratejisini Avrupa pazarını baz alarak oluşturmalıdır\" diye konuştu.

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