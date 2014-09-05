Antalya 5.2 ile sallandı

Saat 00.02'de merkez üssü Antalya açıkları olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Antalya ve çevresinde de hissedildi.

AFAD Deprem Merkez Üssü, depremin saat 00.00'da gerçekleşen depremin merkez üssünün Akdeniz'in Antalya açıkları olduğunu açıkladı. AFAD'a göre deprem Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde.

Denizin 25 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Antalya kent merkezine 63, Kemer ilçesi'ne 42 kilometre uzaklıkta yaşandı.

Can ve mal kaybına yol açmayan deprem Antalya kent merkezi ile batı kısmındaki ilçeleri Kemer, Kumluca ve Finike'de yoğun olarak hissedildi.