Antalya 37 yıldır böyle yağmur görmedi!

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Sel manzaraları - FOTO GALERİ

Helikopterler yiyecek attı

İşçiler botla kurtarıldı



Uçağın lastiği patladı

Manisa’da 2 can aldı

Mısır ve portakal tarlası

Su dolu çukurdan çıkardılar

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre başta Marmara olmak üzere tüm yurt yağışlı havanın etkisi altına girecek. Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. İstanbul'da sıcaklık 11 derecelere kadar düşecek.Antalya’da önceki geceden itibaren şiddetini artıran sağanak metrekareye 300 kilogram yağış ve saatteki hızı 78 kilometreye çıkan rüzgar ile birleşince tufana dönüştü. Antalya’da okullar tatil edilirken Serik İlçesi’ne bağlı Gebiz Beldesi Haskızılören Köyü’nde şiddetli yağış nedeniyle Hasan Bulut (85), Hulusi Kutlu (82), eşi Fatma Kutlu (81), kızları Ayşe Beşbaş (56) ile 70’li yaşlarda oldukları belirtilen Süleyman Çelik ve eşi Meryem Çelik kayboldu.Haskızılören Köyü’ne ulaşmaya çalışan kurtarma ekipleri, bu köye ulaşımı sağlayan Akçapınarı Köyü’nde bulunan Değirmenburnu Köprüsü’nün yıkılması nedeniyle ilerleyemeyince helikopterlerle köye yiyecek kolileri atıldı. Alternatif yol bulmaya çalışan ekipler, şu ana kadar Haskızılören ve Hastümen köylerinde 25 evin su altına kalarak yıkıldığını belirtti.Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yağış nedeniyle mahsur kalan 25 kişinin kurtarıldığını açıklayan Vali Altıparmak, itfaiye, sağlık ekipleri, sivil savunma ekipleri, jandarmanın bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığını kaydetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopterlerin de çalışmalara havadan destek verdiğini açıklayan Vali Altıparmak, şöyle dedi: “Gebiz Beldesi’ne bağlı Akçapınar ile Pınargözü Köyü’ndeki 3 köprü yıkılmış durumda. Bu köylere ulaşmak için çalışmalar yapılıyor. Ulaştığımız ilk bilgilere göre Haskızılören Köyü’ne ulaşılamıyor. Serik ve Aksu ilçelerinde bin dekarın üzerine sera su altında kaldı. Gebiz Beldesi Azaplar Mahallesi’nde Tokuşoğlu Sera Üretim Merkezi’nde çalışan 10 işçi kaldıkları evde mahsur kaldı. Bu işçiler de botlarla kurtarıldı.”Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Necip Duman, son 24 saat içinde havalimanı bölgesine metrekareye 300 kilogram yağış düştüğünü, fırtınanın hızının da 78 kilometre olarak ölçüldüğünü söyledi. Duman, “25 Şubat 1974 yılında bölgeye 232 kilogram yağış düşmüştü, yani 37 yıl sonra 24 saatte bu kadar yağış düştü” dedi. İçinde 156 yolcusu bulunan SKY Havayolları’nın Baden Baden - Antalya uçağı, Antalya Havalimanı’na saat 13.15’teki inişte tehlike atlattı. İniş sırasında pist başında sağ ana iniş takımındaki lastiği patlayan uçak, sağ kanadı üzerine yatarak bir müddet motor üzerinde ilerledikten pist içinde durabildi. Yolcular tahliye edilirken yaralanan olmadı.Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kayacık beldesinde, şiddetli yağış dolayısıyla meydana gelen toprak kayması sonucu bazı evler yıkıldı. Yıkılan evlerden birinde 70 yaşındaki Mehmet Çay yaşamını yitirirken, 2,5 yaşındaki Mehmet Umut adlı çocuk ile annesi Zehra Umut ve Mehmet Çay’ın eşi Naciye Çay (74) yaralandı. Gördes Kaymakamı Davut Gül, toprak kayması nedeniyle, kendisine gelen ilk bilgiye göre 3-4 evin yıkıldığını ve bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirtti, “Ekiplerimiz orada yoğun şekilde çalışıyor. Olay yerinde sivil savunma ekipleri de var” dedi..Antalya'nın’nın Serik İlçesi Gebiz Beldesi’ndeki tarla ve seralar, aşırı yağmur sonrasında sular altında kaldı. Abdurrahmanlar Mevkii’nde mısır tarlası ve portakal ağaçları sular altında kalan çiftçi, sulama hortumunu bahçeden çıkarmaya çalıştı. Bölgede çok sayıda iş makinesi ve traktör de sular altında kaldı. Köprüler uçtu, evler yıkıldı. Selin getirdiği ağaçlar yollara taştı.Muğla'nın Dalaman İlçesi’nin Bülüşlü mevkisindeki hayvan barınağı da şiddetli yağış nedeniyle zarar gördü. Barınakta bulunan yaklaşık 500 sokak hayvanı, devrilen ağaçların, barınağı çevreleyen tel örgüleri koparması nedeniyle ormanlık alana dağıldı. Barınakta bulunan köpeklerden ikisi ise su dolu çukura düştü. Köpekler hayvanseverler ve Dalaman Belediyesi görevlileri tarafından kurtarıldı.