Antakyaspor, Süper Amatör Ligi'ne yükseldi

Ramazan ÇELİK / HATAY, (DHA)

Hatay 1\'inci Amatör Küme Play-off maçında Antakyaspor, Kırıkhangücü\'nü 2-1 mağlup ederek Süper Amatör Ligi\'ne çıkmayı başardı.

Antakyaspor ile Kırıkhangücü, Nazım Koka Sahası’nda Süper Amatör Ligi için maça çıktı. Mücadeleye 11 puanlı Kırıkhangücü ve 9 puanlı Antakyaspor şampiyonluk parolası ile çıktı. Kırıkhangücü’ne beraberlik yeterken, Antakyaspor\'un mutlak galibiyet alması gerekiyordu. Karşılaşmanın ilk yarısına etkili başlayan taraf Antakyaspor oldu. Organize ataklarla rakibinin üzerine gitmeye çalışan kırmızı beyazlı ekip, Kırıkhangücü savunmasını geçemedi. Kırıkhan ekibi de Antakyaspor kalesinde duran toplarla etkili olmaya çalışırken, ilk yarı 0-0 sona erdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İkinci yarıya Antakyaspor hızlı başladı. Dakikalar 70’i gösterirken gelişen organize atakta Antakyaspor’da Mehmet Kıl rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Selahattin’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte kendini unutturan Ömer Faruk Aşkar şık bir kafa vuruşu ile topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından beraberlik golü için yüklenen Kırıkhangücü 75\'inci dakikada kullandığı kornerde altı pas önünde yaşanan karambol sonrasında topu ağlara göndererek skora denge getirdi. Dakikalar 88’i gösterirken Yücel Kınık meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Antakyaspor’a şampiyonluk kapısını açan golü attı. Kalan dakikalarda Kırıkhangücü’nün çabaları sonuç vermeyince Antakyaspor sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak adını Süper Amatör Ligi’ne yazdırdı. Maçın ardından Antakyasporlu futbolcular, yöneticiler ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, saha içerisinde şampiyonluğu kutladılar. Kırıkhangücü takımında hüzün hakim olurken, bazı futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı.

Daha sonra ASKF Başkanı Mehmet Öztürk Antakyaspor\'u tebrik ederek, kupalarını takdim etti. Takım kaptanlarından Adem Özkurt, Ertuğrul Uçar ve Talip Omak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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