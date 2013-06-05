Antakya'da cenaze çıkışı gösteri, Tunceli'de hastaneye biber gazı

Antakya’da Gezi Parkı eylemlerine destek gösterileri sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cömert’in cenazesinden sonra olaylar çıktı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Antakya’da yaşanan olayları değerlendiren Hatay İnsan Hakları Derneği Başkanı Mithat Can ''Antakya şu anda Gazze gibi'' yorumunu yaptı. Can şunları söyledi:

''Özellikle Armutlu, Sümerler, Elektrik, Gazi, Kışla Sarayı mahallerinde çatışmalar yaşanıyor. Genç göstericiler mahallelerde barikatlar kurmuş durumda. Polis yoğun gaz kullanıyor. Polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor.''

Bugün Abdullah Cömert'in cenaze töreninin gerçekleştirildiği Antakya'da, cenaze töreni sonrası devam eden gösterilerde çatışma çıktı. Antakya'daki çatışmalar Armutlu mahallesinde devam ediyor.

Tunceli de karıştı

Gezi Parkı eylemlerinin bir başka adresi olan Tunceli’de de gerilim yüksek. CHP Milletvekili Hüseyin Aygün yaklaşık iki saat önce Tunceli'de halkın polise karşı barikat kurduğunu söyledi.

Tunceli'deki durumu aktaran Doğan Haber Ajansı muhabiri Ferit Demir kentte yoğun olarak çatışma yaşandığını söyledi. Demir, çatışmaların çarşıdan devlet hastanesi tarafına doğru kaydığını belirti.

Demir, "Hastane çevresinde atılan gazlardan hastalar da yoğun olarak etkilendi. Birçok hasta fenalık geçiriyor. Gazeteciler olarak biz de hareket edemiyoruz. Sokaklar gaza boğulmuş durumda" dedi.