Antakya Medeniyetler Korosu'ndan ABD'de 10 Kasım anması

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY\'ın Antakya Medeniyetler Korosu, çeşitli konserler vermek için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri\'nde (ABD) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde saat 09.05\'te İstiklal Marşı\'nı okuyarak, andı.

Hatay\'da 3 semavi din ile 6 mezhebin mensuplarından oluşan, Türkçe, Arapça ve Ermenice ilahiler seslendiren Medeniyetler Korosu\'nun üyeleri, Atatürk yazılı Türk bayraklı tişörtler giydi. Sanatçılar, Vaşington\'da saatler 01.05\'i gösterdiğinde, Türkiye saatiyle 09.05\'te, bulundukları otelin önüne çıkıp, İstiklal Marşı\'nı okudu. Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat, \"Türkiye\'de, 10 Kasım\'da saatler 9\'u 5 geçeyi gösterdiğinde biz, dünyanın neresinde olursak olalım minnetle ve özlemle anıyoruz\" dedi.

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