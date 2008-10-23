Anorthosis yine terletti





Şampiyonlar Ligi'nin en büyük sürprizi Anorthosis, B Grubu'ndaki 3. maçında da Inter karşısında çok iyi bir performans ortaya koydu. İlk iki maçında 4 puan alan Rum ekibi, güçlü rakibine iyi direnmesine rağmen sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ancak alkış aldı.







Geçen hafta Panathinaikos'u yenerek Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde eden Anorthosis, Inter'in farklı galibiyet için çıktığı maçta Adniano'nun tek golüne engel olamadı. San Siro'dan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Inter, puanını 7'ye yükselterek liderliğini devam ettirirken, Rum ekibi 4 puanda kaldı.