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Spor

Anorthosis yine terletti

Şampiyonlar Ligi'nin en büyük sürprizi Anorthosis, B Grubu'ndaki 3. maçında da Inter karşısında çok iyi bir performans ortaya koydu.

23 Ekim 2008 03:00



Şampiyonlar Ligi'nin en büyük sürprizi Anorthosis, B Grubu'ndaki 3. maçında da Inter karşısında çok iyi bir performans ortaya koydu. İlk iki maçında 4 puan alan Rum ekibi, güçlü rakibine iyi direnmesine rağmen sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ancak alkış aldı.



Geçen hafta Panathinaikos'u yenerek Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde eden Anorthosis, Inter'in farklı galibiyet için çıktığı maçta Adniano'nun tek golüne engel olamadı. San Siro'dan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Inter, puanını 7'ye yükselterek liderliğini devam ettirirken, Rum ekibi 4 puanda kaldı.

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