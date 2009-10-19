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Ekonomi

Anormal zamlar köprüde

Hükümet, köprü ve otoyol zammına hazırlanıyor. 2010 bütçesinden yapılan hesaplamaya göre gelecek yıl köprü ve otoyol geçiş ücretleri ‘anormal’ düzeyd

19 Ekim 2009 03:00

Hükümet, köprü ve otoyol zammına hazırlanıyor. 2010 bütçesinden yapılan hesaplamaya göre gelecek yıl köprü ve otoyol geçiş ücretleri ‘anormal’ düzeyde artacak.
 
2010 Bütçe Tasarısı üzerinden yaptığı hesaplamalara göre 2010 yılında köprü ve otoyol gelirlerinin yüzde 68 oranında artması öngörüldü. Milliyet'te yer alan habere göre, bu yılın ilk dokuz ayında köprü ve otoyol geçişlerinden 390 milyon lira elde edilirken, söz konusu rakamın yılsonunda 520 milyon liraya ulaşacağı hesaplandı. Ancak 2010 bütçe tasarısında otoyol ve köprü gelirlerinin 868 milyon lira olacağı tahmin edildi. Uzmanlar, büyüme tahmininin yüzde 3,5; enflasyonun yüzde 5,3 olduğu bir yılda; taşıt sayısındaki artış ve ekonomik canlanma da dikkate alındığında yüzde 18’lik artışın normal olduğuna dikkat çektiler.

Yüzde 50 artacak

Bu durumda köprü ve otoyol gelirlerindeki yüzde 68’lik artıştan 18 puanlık normal artış düşüldüğünde, gelecek yıl köprü ve otoyol geçişlerinin en az yüzde 50 oranında zamlanacağı hesaplandı.

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