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Dünya

Anonymous'un, İsrail'e siber saldırıda bulunacağı iddia edildi

Hacker grubu Anonymous'un başını çektiği bilgisayar korsanlarının 7 Nisan'da İsrail hedeflerine saldırmayı planladığı iddia edildi

14 Mart 2013 20:57

Hedeflerini "İsrail'i internetten silmek" olarak açıklayan hacker'ların gerçekleştirmeyi planladığı saldırıdan İsrailli yetkililerin de haberdar olduğu belirtildi.

Hükümete bağlı internet sistemlerinin sorumlusu Ofir Ben Avi, Haaretz'e yaptığı açıklamada, "Son birkaç gündür internette organize edilen bir durum. Bunu önceki saldırılardan ayıran nokta, dünyanın dört bir yanındaki Anonymous bağlantılı gruplar tarafından organize ediliyormuş gibi durması. Güç birliğine gidilmiş gibi. Kesinlikle bu konuyu takip ediyoruz ve 7 Nisan'a hazırlanıyoruz" dedi.

Bilgisayar korsanlarının "OpIsrael" adını verdikleri siber saldırıların ilki, İsrail'in geçtiğimiz Kasım ayında Gazze'ye gerçekleştirdiği askeri operasyon sırasında yapılmıştı.

O tarihten bu yana aralarında Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın sitelerinin de bulunduğu 700 kadar İsrail sitesi zaman zaman siber saldırılara uğradı.

İsrail Maliye Bakanlığı, hükümete bağlı sitelere yaklaşık 44 milyon saldırı gerçekleştiğini açıklarken, Anonymous 5 bin İsrailli yetkilinin kişisel bilgilerini yayınladı. Anonymous bağlantılı hacker'lar ayrıca geçtiğimiz ay, İsrail merkezli e-posta sunucusu Walla abonesi 600 bin kişinin kullanıcı bilgilerini ifşa etmişti.

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