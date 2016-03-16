Anonymous’tan Trump’a karşı ‘topyekûn' savaş ilanı

Aktivist hacker grubu Anonymous, gafları ve ırkçılığa varan açıklamalarıyla tepki çeken ABD Başkan aday adaylarından Donal Trump’a savaş ilan ettiğini duyurdu.

Sputnik’in haberine göre, Cumhuriyetçi Parti’nin en güçlü başkan aday adayı Donald Trump’a karşı başlattığı kampanya umduğu ettiği yaratmayan Anonymous, vites büyüttü. Trump Operasyonu adı altında ‘topyekün savaş’ açtığını açıklayan grup, yayınladığı videoda dünyanın dört bir yanındaki hackerlara ‘Trump’ın internet sitelerini ele geçirme’ çağrısı yaptı.

Anonymous ayrıca, yayınladığı video ile herkesi #OpTrump etiketi altında birleşmeye davet etti.

Yayınlanan video şöyle:

Amaçlarının ‘Trump’ın seçim kampanyasının bozulması ve adının sabote edilmesi’ olduğu belirtilen videoda şu ifadelere yer verildi: “Donald Trump, seni uzun zamandır izliyoruz ve gördüklerimiz bizi son derece rahatsız ediyor. Bu videoyu emlak zengininin kullandığı çok sayıda çirkin ifadenin ardından yayınlıyoruz. Senin nefret içeren söylemlerin yalnızca ABD’yi değil, tüm dünyayı şoke etti. Seçmenlerinin söylediklerini duymak istediğini söylüyorsun ancak bunlar gerçekte kendi kişisel hırsların ve gücün adına savunduklarından başka bir şey değil. Özgürlük savunucularına, destekçilerimize geleceğimizin, özgürlüğümüzün ve değerlerimizin korunması için bu çağrıyı yapıyoruz.”

Tamamını oku: http://tr.sputniknews.com/abd/20160316/1021526910/abd-baskan-secimeri-anonymous-trump.html#ixzz4355pVGCz