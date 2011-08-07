Anonymous'tan misilleme





T24 - Ünlü hacktivistler grubu Anonymous, İngiltere ve ABD'de yandaşlarının tutuklanmalarına misillime yaptı. Grup, ABD'nin orta kesimiyle güneyinde 70 kadar icra makamının internet sitelerine saldırdı.





Grup, ABD'de 70 civarında icra makamının internet sitelerini 'hacklediklerini' açıkladı. Açıklamada, e-postalar, kredi kartı ayrıntıları ve yerel icra makamlarından gelen diğer bilgiler dahil olmak üzere 10 GB'lık verinin çalındığı belirtildi.



Anonymous'un iddiası henüz resmen doğrulanmazken, Arkansas, Kansas, Louisiana, Missouri ve Mississippi gibi eyaletlerde çoğunlukla şerif bürolarına ait internet sitelerinin hedef alındığı belirtildi. (A.A. Londra)