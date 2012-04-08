Anonymous'tan İngiltere'ye saldırı

İnternetin en tanınmış bilgisayar korsanı gruplarından Anonymous, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfasını hackledi.

Dün akşamdan bugün öğlen saatlerine kadar "www.homeoffice.gov.uk" adresine girilemezken, Anonymous grubu sayfanın hacklenmesinden sorumlu olduğunu sosyal iletişim ağı Twitter'daki hesabından duyurdu.

Grup, İçişleri Bakanı Theresa May'in savunduğu ve ülkede tartışmalara neden olan internetin yakından izlenmesine ilişkin planlar nedeniyle sayfayı hacklediğini açıkladı.

Anonymous, İngiltere İçişleri Bakanlığına ilişkin eleştirdiği bir diğer konunun da İngiltere ile ABD arasındaki tartışmalı suçluların iadesi anlaşması olduğunu kaydetti.

Grup yine Twitter'daki mesajında, "İngiliz vatandaşlarını herhangi bir kanıt olmadan yabancı ülkelere vermemelisiniz. Eğer İngiltere'de bir suç işlendiyse bu ülkede yargılanma olmalı" ifadesine yer verdi.

Bu arada, Twitter'da İngiltere Başbakanlığı'nın internet sitesinin de grup tarafından hedef alındığı yönünde bilgiler yer alsa da sitede herhangi bir sorun bulunmuyor