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Anonymous'tan Gezi Parkı direnişçilerine şarkı: Bizleri durduramazsınız, çünkü ayaklandık

Kendilerini 'Hacktivist grup' olarak tanımlayan Anonymous, Gezi Parkı direnişçileri için şarkı besteledi

02 Haziran 2013 16:17

Polisin Gezi Parkı'ndaki eylemcilere orantısız güç kullanması, Türkiye 'nin yanı sıra dünyada da büyük yankı uyandırdı. Kendilerini 'Hacktivist grup' olarak tanımlayan hacker grubu Anonymous da Twitter hesaplarından aktif olarak Gezi Parkı hashtag'li paylaşımlarda bulunarak, protestocuların yanlarında olduklarını ifade etti.

Anonymous bununla da yetinmedi, Gezi Parkı eylemcileri için bir de şarkı yazdı. Anonymous'un şarkısı sosyal medyada şimdiden en çok paylaşılanlarda yerini aldı. İşte o şarkı: 

 

Anonymous'un Gezi Parkı direnişçileri bestelediği şarkının Türkçe sözleri söyle:

Burada bir şeyler oluyor, ne olduğu belli değil
Bir adam Taksim Meydanı'nda çocuklara göz yaşartıcı gaz püskürtüyor
Fakat bu gürültü de ne?
Neler oluyor herkes bir baksın
Durun bu gürültü de ne?

Herkes bir baksın
Sokaklarda gaz maskesi, gözyaşı
Ağaçları korumak için herkes Taksim'e akıyor
Metroyu durdurabilirsiniz, otobüsleri durdurabilirsiniz
Fakat bizleri durduramazsınız, çünkü bizler ayaklandık

Arap baharı, Türk yazı
İnsanlar sokaklarda bağırıyor (Fuck Big Brother)
Medya sessiz ama gücümüz yerinde
Çadırları yakabilirsiniz, ama ışığı asla söndüremezsiniz
Facebook'u kapatabilirsiniz, twitter'ı da
Ama bu 50 bin kişiyi güçlendirir şüphesiz

Fırtına birlikler heykelin altında
Sokaklarda kan, biz kimiz kim bu adam
Bizler ayaktayız, korkumuz yok
Mücadelemiz Atatürk ve insanlık adına
Burada bir şeyler oluyor, ne olduğu belli değil
Bir adam Taksim Meydanı'nda çocuklara göz yaşartıcı gaz püskürtüyor

Fakat İstanbul bu gürültü de ne?
Neler oluyor herkes bir baksın
AVM ve faşistler
Gaz püskürtüyor, daha çok gaz
Organize olduğumuzda daha hızlıyız
Occupy gezi, insanlar özgürlük istiyor
Karşı değil ve ışıl ışıl parlıyor
Yüzünü göz yaşartıcı gazdan koru, kıçını kolla
Çünkü tarih tekerrür etmek üzere
Otobüs şoföleri polise engel olmak için yol kapatıyor
3G'yi durdurabilirsiniz ama kalp atışlarını ve özgürlüğü asla
Bırakın kamera kayıtta olsun
Sarayda savaş, sokakta barış
Kimyasallar sokakta biber gazı püskürtüyor
Başı örtülü veya örtüsüz gaza tabi

İnsanlar bizim insanımız, sokakta ölüyorlar
Yüzlerinde kan, örümcek adam misali
Plastik kurşun kafayı daha az acıtmıyor
Kameralar ve şehitler, özgürlük savaşçısı kim?
Taksileri yangındaki kalabalık yutmuş
Sprey boyalı tabelalar, maskeli polis hatları gazda nefes alıyor
Ama gaspın sonu yok

Burada bir şeyler oluyor, ne olduğu belli değil
Bir adam Taksim Meydanı'nda çocuklara göz yaşartıcı gaz püskürtüyor
İstanbul dur, bu gürültü de ne?
Neler oluyor herkes bir baksın


Ne meydandı ama, 50 bin kişi sokaka
Şarkılar söylüyor, posterler taşıyor, çoğu bize destek

İstanbul dur, bu gürültü de ne?
Neler oluyor herkes bir baksın
Fakat dur bu gürültü de ne?
İstanbul'a herkes bir baksın


 

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