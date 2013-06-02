Anonymous'tan Gezi Parkı direnişçilerine şarkı: Bizleri durduramazsınız, çünkü ayaklandık

Polisin Gezi Parkı'ndaki eylemcilere orantısız güç kullanması, Türkiye 'nin yanı sıra dünyada da büyük yankı uyandırdı. Kendilerini 'Hacktivist grup' olarak tanımlayan hacker grubu Anonymous da Twitter hesaplarından aktif olarak Gezi Parkı hashtag'li paylaşımlarda bulunarak, protestocuların yanlarında olduklarını ifade etti.

Anonymous bununla da yetinmedi, Gezi Parkı eylemcileri için bir de şarkı yazdı. Anonymous'un şarkısı sosyal medyada şimdiden en çok paylaşılanlarda yerini aldı. İşte o şarkı:

Anonymous'un Gezi Parkı direnişçileri bestelediği şarkının Türkçe sözleri söyle:

Burada bir şeyler oluyor, ne olduğu belli değil

Bir adam Taksim Meydanı'nda çocuklara göz yaşartıcı gaz püskürtüyor

Fakat bu gürültü de ne?

Neler oluyor herkes bir baksın

Durun bu gürültü de ne?

Herkes bir baksın

Sokaklarda gaz maskesi, gözyaşı

Ağaçları korumak için herkes Taksim'e akıyor

Metroyu durdurabilirsiniz, otobüsleri durdurabilirsiniz

Fakat bizleri durduramazsınız, çünkü bizler ayaklandık

Arap baharı, Türk yazı

İnsanlar sokaklarda bağırıyor (Fuck Big Brother)

Medya sessiz ama gücümüz yerinde

Çadırları yakabilirsiniz, ama ışığı asla söndüremezsiniz

Facebook'u kapatabilirsiniz, twitter'ı da

Ama bu 50 bin kişiyi güçlendirir şüphesiz

Fırtına birlikler heykelin altında

Sokaklarda kan, biz kimiz kim bu adam

Bizler ayaktayız, korkumuz yok

Mücadelemiz Atatürk ve insanlık adına

Burada bir şeyler oluyor, ne olduğu belli değil

Bir adam Taksim Meydanı'nda çocuklara göz yaşartıcı gaz püskürtüyor

Fakat İstanbul bu gürültü de ne?

Neler oluyor herkes bir baksın

AVM ve faşistler

Gaz püskürtüyor, daha çok gaz

Organize olduğumuzda daha hızlıyız

Occupy gezi, insanlar özgürlük istiyor

Karşı değil ve ışıl ışıl parlıyor

Yüzünü göz yaşartıcı gazdan koru, kıçını kolla

Çünkü tarih tekerrür etmek üzere

Otobüs şoföleri polise engel olmak için yol kapatıyor

3G'yi durdurabilirsiniz ama kalp atışlarını ve özgürlüğü asla

Bırakın kamera kayıtta olsun

Sarayda savaş, sokakta barış

Kimyasallar sokakta biber gazı püskürtüyor

Başı örtülü veya örtüsüz gaza tabi

İnsanlar bizim insanımız, sokakta ölüyorlar

Yüzlerinde kan, örümcek adam misali

Plastik kurşun kafayı daha az acıtmıyor

Kameralar ve şehitler, özgürlük savaşçısı kim?

Taksileri yangındaki kalabalık yutmuş

Sprey boyalı tabelalar, maskeli polis hatları gazda nefes alıyor

Ama gaspın sonu yok

Burada bir şeyler oluyor, ne olduğu belli değil

Bir adam Taksim Meydanı'nda çocuklara göz yaşartıcı gaz püskürtüyor

İstanbul dur, bu gürültü de ne?

Neler oluyor herkes bir baksın



Ne meydandı ama, 50 bin kişi sokaka

Şarkılar söylüyor, posterler taşıyor, çoğu bize destek

İstanbul dur, bu gürültü de ne?

Neler oluyor herkes bir baksın

Fakat dur bu gürültü de ne?

İstanbul'a herkes bir baksın



