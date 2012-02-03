Anonymous Yunan hükümetini uyardı



T24 - İkinci kredi anlaşması çerçevesinde Avrupalı ortakları ve IMF tarafından sert tasarruf önlemler alması şartı koşulan ekonomik darboğazdaki Yunanistan'da Adalet Bakanlığı'nın sitesi Anonymous hacker topluluğu tarafından çökertildi.





Topluluk ele geçirdikleri siteye bir video mesaj bıraktı. Mesajda "Adalet geliyor. Ülkenizde olup bitenler kabul edilemez. Yunan halkı tarafından onların arzuları doğrultusunda hareket etmek için seçildiniz ama başaramadınız. Ve ülkenizde en mukkades olan şeyi, demokrasiyi öldürdünüz. Demokrasi ülkenizde doğdu ama şimdi siz onu öldürdünüz..." ifadeleri yer aldı. Mesajda ayrıca " Biz Anonymouslarız, lejyonuz, affetmiyoruz, unutmayacağız. Bizi bekleyin. Halkların hükümetlerden değil, hükümetlerin halklardan korkması gerekiyor" denildi.







