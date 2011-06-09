Anonymous YSK'ya saldırı iddiasını yalanladı

T24 - Bugün saat 18:00'de Türkiye'deki devlet kurumlarına bugün saat 18:00'desaldırı düzenleyeceğini duyuran ve internette “filtre” iddiaları karşısında temel hak ve özgürlüklerin ihlal edileceğini savunan “Anonymous” (Anonim) adlı grup, YSK'ya saldırı yapacağı iddiasını yalanladı.

Bugün Türkiye'de bazı kamu kurumlarına siber saldırıda bulunması beklenen siber-aktivistler grubu Anonymous, YSK'ya saldıracakları iddiasını yalanladı.





İşte açıklamanın tam metni:



"Hepinizin bildiği üzere Perşembe günü saat 18.00 itibariyle, Türkiye'de uygulanan sansüre karşı tepki koymak için bu sansürden sorumlu olan ve dolaylı da olsa destekleyen sitelere karşı operasyon düzenleyeceğiz. Saatin mesai bitimine denk gelmesi, devlet kurumlarıyla ilgili işleri olan vatandaşlarımın mağdur duruma düşmemesini istememizdendir. Bu operasyon Türk halkına değil, Türk halkının bilgi alma ve verme özgürlüğünü elinden almak isteyen sansür kurumlarınadır.

"Ancak halk arasında oluşan dedikodular ve medyada yer alan asılsız iddiaları endişe ile izlemekteyiz. Anonymous'un #operationturkey kod isimli operasyonu, Türkiye'nin internetini hedef almamaktadır.





Bu yüzden interneti çökertmek gibi bir durum söz konusu değildir.





Ancak bu durum, sitelerini koruyamayan kuruluşların uydurduğu bir bahane olup, operasyon anında kendilerini koruyamayacaklarının farkında oldukları için, interneti temelli sekteye uğratmaya hazırlıktır. Bu bahaneyle 22 Ağustos'taki genel filtreyi de topyekün denemiş olacaklar. Bu yalan iddia, Anonymous'a karşı "bakın, Anonymous size yardım etmiyor zarar veriyor, internetinizi elinizden alıyor" şeklinde kullanılacaktır. Öte yandan Anonymous Türkiye'nin demokratik seçimlerini bozmak gibi bir hedefe sahip olmadığından, pazar günü YSK sunucularına da saldırmayacaktır. Bu gibi oyunlara ve asılsız komplo teorilerine kanmayınız.





#operationturkey'in tek bir amacı vardır, o da internetin temel ilkesi olan bilgi alma ve bilgi verme özgürlüğüne sahip çıkmaktır.





Bu operasyon partilerle ilgili değildir, bu operasyon medyaya karşı değildir, bu operasyon Türk halkına karşı değildir, aksine Türk halkının yanındadır. Bu operasyon, Türkiye'de uygulanmakta olan internet sansürüne artık bir dur demek için yapılmaktadır. Bu operasyon, Türkiye'yi sansür ayıbından kurtarmak ve Türk halkının haber alma özgürlüklerini savunmak için yapılmaktadır. Ve bu sansür zihniyeti devam ettiği sürece, bu sansüre sebep verenler, uygulayanlar ve yardım edenlere karşı operasyonlar sürecektir. İlk operasyon sadece bir uyarıdır.





Türk medyasında yer aldığı üzre, Anonymous yabancı bir hacker örgütü değildir. Anonymous'un kimliği yoktur, ulusu yoktur.





Anonymous, dünyanın her yerinde bilgi ve ifade özgürlüğüne destek veren bir oluşumdur. Anonymous'un hiç bir devletle veya örgütle ilgisi yoktur. Anonymous, yaklaşık 2003 yılında kendi kendine oluşmuş ve evrimleşmiştir.





Herkes Anonymous olabilir. Patronunuz, işyerindeki temizlikçiniz, ilkokul öğretmeniniz, nişanlınız, sevgiliniz, hatta kendi çocuğunuz. Anonymous'un liderleri yoktur. Anonymous'un resmi mesajları yoktur. Anonymous'un resmi videoları yoktur. Anonymous'un resmi temsilcileri yoktur. Anonymous'un resmi buluşmaları yoktur.





Anonymous'un resmi bir amacı yoktur. Anonymous kişisel ordunuz değildir. Herkesin katkısı eşittir. Anonymous bütüne güvenir, Anonymous bütünün bir parçasıdır. Anonymous, anonimdir.



Kamuoyunun dikkatine arz ederiz.



"Anonymous adına, Anonymous."







DAHA ÖNCE NELER YAŞANDI







Siber Güvenlik Uzmanı Huzeyfe Önal, yaptığı açıklamada, Wikileaks'e yönelik ambargo uygulayan ülkelerin en önemli finans şirketlerine yönelik saldırılarıyla adından söz ettiren Anonymous grubunun, son 48 saat içinde Türkiye'deki çok sayıda internet sitesine siber saldırı başlattığını söyledi.





Sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütlenen grup üyelerinin “IRC” isimli anlık mesajlaşma kanalı üzerinden haberleştiğini ve saldırıya yönelik direktifler verdiğini kaydeden Önal, tüm hareketlerini yakından takip ettiklerini aktardı.





Söz konusu grubun saldırı tehdidinden sonra karşı atağa geçen Türkiye'deki bazı hackerların, Anonymous'un “www.anonnews.org” isimli internet sitesini etkisiz hale getirdiğini ve IRC kanalını ele geçirdiğini vurgulayan Önal, “Bu karşı saldırının ardından Anonymous'un web sitesine erişim saatlerce kesildi. Ancak bir süre sonra farklı ağlar üzerinden tekrar ortaya çıktılar” dedi.





Gece boyunca kamuya ve özel şirketlere ait çok sayıda siteye saldırı düzenlendiği bilgisini veren Önal, “Saldırılarda kullanılan 'zombi' bilgisayar sayısının 90 binin üzerinde olduğunu belirledik. Bu rakam gerçekten ürkütücü. Organize saldırılarda sayının 1 milyonun üzerinde olacağı kaçınılmaz. Böylesi bir durum internet altyapısı için felaket olur” diye konuştu.







YENİ HEDEF YSK OLACAK







Türkiye'deki önemli internet sitelerine karşı yeniden saldırıya geçen grubun, “DDoS” adı verilen siber atak yöntemi ile ciddi bir tehdit oluşturmaya başladığını kaydeden Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anonymous'un anlık mesajlaşma kanalında gruba destek veren çok sayıda Türk ile karşılaştık. İdeolojik söylemleri ile yurt dışındaki binlerce Anonymous taraftarını Türkiye'ye karşı kışkırtan bu kişiler, bazı önemli hedeflere saldırılması önerisinde bulundu.



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lk büyük saldırılarını bugün saat 18.00'de gerçekleştirmeyi planlayan grup, 12 Haziran akşamı da YSK'nın sistemini etkisiz hale getirmeye çalışacak. Bu sayede büyük yankı uyandırmayı ve seçime şaibe düşürerek devlet kurumlarını yıpratmayı amaçlayan hackerlar, saatlerce sisteme veri girişini engellemeyi hedefliyor.”







YSK SİBER SALDIRI TEHDİDİNİ CİDDİYE ALMALI







Seçim sonuçların YSK'nın il ve ilçe merkezlerindeki internete bağlı binlerce bilgisayar aracılığıyla ana sisteme kaydedileceğini belirten Önal, böylesi bir saldırı karşısında saatlerce veri girişi yapılamayacağını ve ortaya ciddi bir kriz çıkacağını kaydetti.





YSK'nın söz konusu tehdidi ciddiye alması ve tüm güvenlik donanımlarını en üst seviyeye çıkarmasını öneren Önal, seçim gecesi başta TÜBİTAK olmak üzere devletin ilgili tüm birimlerinin de teyakkuzda bulunmalarını istedi.







SAAT 18.00'DE NEFESLER TUTULACAK





Siber Güvenlik Uzmanı Huzeyfe Önal, Anonymous'un Türkiye'ye yönelik ilk en etkili saldırısının bu akşam saat 18.00'de beklendiğini bildirirken, “Başta tüm devlet kurumları olmak üzere bankalar, özel şirketler ve hedef alınan bazı medya grupları saldırıyı engellemek için güvenlik tedbirlerini artırdı” dedi.





Akşam saatlerinde bilişim güvenliği alanında görev yapan herkesin nefeslerini tutarak gelişmeleri takip edeceğini anlatan Önal, sözlerini şöyle tamamladı:

“Saldırının büyüklüğü ve ne kadar etkili olacağını kimse bilemiyor. Ancak saldırıya katılanların sayısı yüz binleri bulursa bu ciddi bir tehlikedir. Bu kişilerin aynı anda internet servis sağlayıcılarını hedef alması durumunda Türkiye'deki internet ağları saatlerce devre dışı kalır.”







“Siber Terör” tehdidi bir süre önce yenilenen ve kamuoyunda “Kırmızı Kitap” olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne de girmişti.





Genelkurmay Başkanlığının önerisiyle belgeye eklenen siber terörizm konusunda, “Teröristlerin herhangi bir bilgisayar merkezine yapacakları küçük bir elektronik saldırının, klasik bir terör eyleminden daha büyük zararlar verebileceği” görüşü aktarılmıştı.





İran'ın ilk nükleer santralı Buşehr'i vuran “Stuxnet” virüsünün gündeme damgasını vurduğu dönemde ele alınan siber tehdit, Wikileaks sitesi üzerinden yayınlanan belgeler ve son olarak Sony Play Station'ı hedef alan saldırılarla zirveye çıkmıştı.



