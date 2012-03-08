Anonymous, Vatikan'ın internet sitesini hackledi

Vatikan'ın internet sitesi www.vatican.va bilgisayar korsanlığı hareketi "Anonymous" tarafından engelleniyor.

Anadollu Ajansı'nın geçtiği habere göre, Anonymous hareketinin İtalya kolunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Katolik Kilisesinin bozulması ve çürümesi dolayısıyla internet sitesini kuşatmaya karar verildiği belirtilerek, bu saldırının Hristiyanlık dinine ya da onun tüm dünyadaki inananlarına karşı olmadığını kaydedildi.

Bir yılı aşkın süredir birçok ülkenin resmi kurumları ile dünyada büyük şirketlerin internet sitelerine saldırılar düzenleyen Anonymous, daha önce de Vatikan'ın internet sitesine geçen yıl başarısız bir saldırıda bulunmuştu.