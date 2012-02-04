T24 - Siber aktivist grup Anonymous, Ermeni soykırımını tanıyana kadar Türkiye’nin resmi sitelerine saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Hacker grubu ABD’ye de iddiaları tanıması için bir yıl süre verdi.



Anonymous Türkiye'yi tehdit etti Dünyaca ünlü siber aktivist grup Anonymous, Türkiye ve ABD hükümetlerine Ermeni soykırımını tanımaları çağrısı yaparak aksi halde resmi sitelere saldırı düzenleme tehdidinde bulundu. Grubun YouTube üzerinden yayınladığı 25 Ocak tarihli ‘Operation Armenian Genocide’ (Ermeni Soykırımı Operasyonu) adlı videoda, “1915’te Türkler milyonlarca Ermeniyi öldürdü. Şimdi bu eylemlerininiz bedelini ödemek zorundasınız. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 2 milyon insan Türkler tarafından öldürüldü ve siz hâlâ soykırım işlendiğini inkar ediyorsunuz. Fransa’ya karşı protestolarınız işe yaramayacak. Fransa yüzlerce tarihçinin desteklediği yasa tasarısını kabul edecek. Avrupa Birliği’ne katılamadınız ve asla da katılamayacaksınız. Bu size bir uyarıdır. Soykırımı tanıyana kadar Türk hükümetinin internet sitelerini hedef almaya başlıyoruz” deniliyor.



Mesajda ABD’ye ise bir yıl içinde Ermeni soykırımını tanıma süresi veriliyor ve Amerikan hükümeti şu sözlerle uyarılıyor: “Her dört yılda bir ABD’de başkan olmak isteyen tüm devlet yetkilileri Ermeni halkına soykırımı tanıyacağını söylüyor. Ancak ABD hâlâ soykırımı tanımadı. Eğer bu gelecek yıl da devam ederse ABD’nin de resmi sitelerini hedef almaya başlayacağız. Ermeni Soykırımı Operasyonu başladı.” Video, grubun “Biz Anonymous’uz, Biz lejyonuz. Biz affetmeyiz. Biz unutmayız. Bizi bekleyin...” sloganı ile son buluyor. Anonymous’un oprerasyonu için twitter’da da ‘OpArmGenocide’ adı ile hesap açıldı.

İlk saldırı gerçekleşti mi?



ABD’de yayımlanan ‘Armenian Weekly’ haftalık gazetesi, 27 Ocak’ta kısa bir süreliğine Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesine erişiminin engellendiğini yazdı. Gazete, resmi olarak doğrulanamasa da bazı kaynaklara göre bunun Anonymous saldırısı olduğunu belirtti. Dünyanın dört bir yanında üyeleri bulunan Anonymous’un lideri ve hiyerarşik bir düzeni bulunmuyor, grup üyeleri hücreler şeklinde örgütleniyor. Anonymous daha önce de YouTube’un sansürlenmesi ve internet filtreleme uygulaması nedeniyle Türkiye’nin resmi sitelerine saldırılar düzenlemişti.





