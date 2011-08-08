Anonymous Şam yönetimini vurdu!

T24 - 'Hacktivistler' grubu Anonymous, Suriye Savunma Bakanlığı'nın internet sitesine bir mesaj yerleştirerek ordudaki subayları Beşar Esad'a karşı ayaklanmaya çağırdı.
Anonymous adlı uluslararası 'hacktivistler' grubu’, Suriye Savunma Bakanlığı’nın internet sitesini 'hack'leyerek ana sayfaya zehir zemberek bir protesto metni ve direniş çağrısı yerleştirdi. Mesajda Suriyeli askerler, Devlet Başkanı ve Baas Partisi lideri Beşar Esad rejimine karşı ayaklanmaya çağrılıyor.
Suriye Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinin anasayfasında İngilizce ve Arapça olarak subayların Beşar Esad’ın zorba rejimine karşı direnmeleri istendi. Metin şöyle:
‘’Diktatörler şiddet kullanırlar, çünkü şiddetten başka kullanabilecekleri birşey yoktur. Ancak onlar ne kadar vahşi olurlarsa, o kadar dayanıksız hale gelirler. Biz sizin vahşete rağmen göstermiş olduğunuz barış yönündeki kararlılığınıza hayranız. Bu kararlılığınızın intikam duygusundan değil, adalete olan hasretinizden geldiğini biliyoruz. Sizin cesaretiniz karşısında bütün zorbalar yıkılacaktır, kuşkusuz Beşar Esad da sıradaki olacaktır’’.
Suriye halkına ise 'Bütün dünya acımasız Beşar Esad rejimine karşı yanınızda. Tarih sizi haklı çıkaracak’’ mesajı gönderildi. 'ÜLKENİZ İÇİN ESAD REJİMİNE DİRENİN'
Mesajın sonunda Suriyeli subaylara görevlerini bırakma çağrısı yapıldı. Beşar Esad’ın halkına yaptığı kötülüğün ‘diğer tüm dış tehditlerin Suriye’ye yapabileceğinden daha büyük olduğu’ belirtildi.
Amerikan gizli belgelerini sızdıran ‘WikiLeaks’ i savunarak gündeme gelen Anonymous grubu, Haziran başında da Şam yönetimini Twitter üzerinden tehdit etmişti.
Grup daha önce de pek çok ülkede, çok sayıda kamu ve özel sektöre ait kurumun internet siteleri ve bilişim sistemlerini hedef alarak protestolar gerçekleştirdi. Grup, Türkiye'de 3 ay ertelenerek 22 Kasım'da yürürlüğe girmesine karar verilen internet filtresi sistemini 'devlet sansürü' olarak nitelendirmiş, Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı'nın da aralarında bulunduğu ilgili bazı kurumların sitelerini belirli bir süre boyunca DDos saldırısıyla kilitlemişti.
ABD, İngiltere, Hollanda ve daha birçok ülkede grup için çalıştıkları tespit edilen hackerlar tutuklansa da eylemler durmuyor.