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Dünya

Anonymous: İsrail'i internetten sileriz

Anonymous, İsrail’i Filistin halkına yaptığı zulümden dolayı ‘internetten silmekle’ tehdit etti

07 Nisan 2013 19:05

Hacker grubu Anonymous, İsrail hükümetine ait internet sitelerini hedef alan kapsamlı bir siber saldırı düzenledi.
 
Uluslararası Hacker grubu Anonymous, ikinci kez İsrail’e karşı siber saldırı başlattı. İsrailli yetkililer, hacker grubunun başarılı olamadığını belirtti.

Anonymous’a yakın gruplar internet sitelerinde günler önce hacker grubunun İsrail’e karşı bir saldıraya geçeceğini duyurmuştu. Pazar gününün ilk saatlerinde İsrail’deki onlarca internet sitesine erişim engellendi.

Ulusal Siber Büro adına açıklama yapan Yitzhak Ben Yisrael, “Şu ana kadar herhangi bir zarar gerçekleşmedi. Anonymous’un ülkemizin altyapısına zarar verecek kadar becerisi yok. Eğer böyle bir niyetleri olsaydı, saldırı yapacaklarını günler öncesinden internette duyurmazlardı” dedi.

Rus televizyonu Russia Today’in haberine göre, İsrail İstatistik Bürosu, Savunma ve Eğitim Bakanlıklarının internet sitelerine sabah saatlerinde erişim durdu. Ancak İsrailli yetkililer saldırı iddialarını reddetti.

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