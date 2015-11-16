Anonymous, IŞİD'e savaş açtı

Dünyanın en önemli hacker gruplarından Anonymous, 14 Kasım’da yayınladığı videoda IŞİD’e karşı savaş ilan ettiklerini açıkladı. Amaçlarının internet ortamında propaganda yapılmasını önlemek olduğunu söyleyen grup, IŞİD’e karşı büyük bir operasyon düzenleyeceklerini belirtti.

Vatan’ın haberine göre ‘İnsanlığı bir araya getirme’ yeteneklerini kullanacaklarını belirten grup, IŞİD’i büyük çapta siber saldırılar yapacaklarına dair de uyardılar. Videoda, ‘Dünyanın her yerindeki Anonymouslar sizi takip edecek ve bulacaklar. Sizi bulacağımızı ve kaçmanıza asla izin vermeyeceğimizi bilmelisiniz’ diyen grup sözcüsü, ‘Savaş ilan edildi. Hazır olun’ diye de ekledi.

Anonymous’un Twitter hesabından da kısa sürede binlerce kez paylaşılan, ‘Hata yapmayın: Anonymous IŞİD ile savaşıyor. IŞİD’e karşı olmayı sürdüreceğiz. Üstelik biz daha iyi hackerlarız’ mesajı yayınlandı.