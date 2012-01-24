Anonymous Facebook'a saldıracak!



T24 -

Sebep Zuckerberg'in tutumu





ntvmsnbc'nin haberine göre; Anonymous Mark Zuckerberg’in SOPA’ya karşı tutumunu eleştirdiği için Facebook’a saldıracağı konuşuluyor.Grup, YouTube’de paylaştığı videoda, interneti sansürleme girişimi olan SOPA ve PIPA yasalarının şimdilik kongre tarafından ertelense de insanların internete özgürce erişiminin hâlâ tehlikede olduğunu öne sürerek destekçilerini Facebook’a saldırmaya davet etti.Bilgi Çağı'nın haberine göre; "Dünyanın en büyük ve ilk resmi siber savaşına katılmak ister misiniz?" sorusunu soran Anonymous neden hedefine Facebook’u aldığını açık açık belirtmiyor. Ancak bu yine CEO Mark Zuckerberg’in SOPA’ya karşı tutumuna bağlanıyor.Zuckerberg’in SOPA ve PIPA’ya karşı olduğunu uzun süre dillendirmemesi ve Facebook’un nihayetinde Amerikan şirketi olması nedeniyle Anonymous’un saldırıya geçeceği tahmin ediliyor.Videoda kullanıcılara Facebook gibi dev sitelere saldırmanın zorluğundan bahseden grup, yine de bunun mümkün olduğunu talimatlarla anlatıyor.