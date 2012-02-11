Anonymous: CIA'i hackledik

Uluslararası internet korsanlığı grubu "Anonymous", ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) sitesini çökerttiğini iddia etti.



Anonymous, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Amerikan özel kuvvetlerinin bir düşmanı öldürdükten sonra kullandığı "tango down" (düşmanı etkisiz hale getirdik) terimini kullanarak, "CIA Tango down" yazdı.



CIA'in sitesine dün akşam birkaç saat ulaşmanın mümkün olmadığı kaydedildi.



Bu arada bir CIA sözcüsü, buna ilişkin haberleri incelediklerini söyledi.



Anonymous bu ayın başlarında, Amerikan Soruşturma Bürosu (FBI) ile İngiliz polisi arasındaki bir telekonferans görüşme kayıtlarını ele geçirmeyi başarmıştı.