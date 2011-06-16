Anonymous bu kez Malezya'ya saldırdı

T24 - Türkiye'deki devlet kurumlarının sitelerine saldırmasıyla gündeme gelen hacker grubunun yeni hedefi Malezya hükümetine ait internet siteleri oldu.





'V for Vendetta'dan ilham alan grubun üyelerinden biri elinde "Bilgi özgürdür" yazan bir pankart tutuyor.

Aktivist ve hacker kelimelerinin birleşimi olan “hacktivist” kelimesiyle tanımlanmaya başlayan Anonymous, Malezya Hükümeti’nin en az 41 web sitesini çökertti. Yapılan açıklamada hiçbir kişisel ya da finansal bilginin çalınmadığını belirtildi. Saldırı sebebi olaraksa yine “sansür” gösterildi.

BTnet'in haberine göre, ülkemizde de yaptıkları saldırılarla gündeme gelen Anonymous, Malezya’da da hükümetin sansür uyguladığını gerekçe göstererek önemli web sitelerine saldırılar düzenledi. Ülkenin düzenleyici kurumu olan Malezya İletişim ve Çokluortam Komisyonu’nda yapılan açıklamaya göre, 51 web sitesine saldırıldı. Bu web sitelerinden en az 41’inin zarar gördüğü belirtildi.



Malezya hükümeti de önlem aldı ama...

Aslında her şey Türkiye’de olduğu gibi Anonymous’un saldırıyı düzenleyeceğini daha önceden açıklaması, saldırının WikiLeaks belgelerine yapılan sansür nedeniyle gerçekleşeceği bildirilmesiyle başladı. Malezya polisi de konuyla ilgili gerekli önlemlerini aldıklarını ve saldırıları engellemeye çalışacaklarını duyurdu. Ancak hükümetin açıklamalarına göre saldırıların önüne geçilemedi.

Saldırıya uğrayan sitelerin isimleri hükümet tarafından açıklanmadı ancak hedef alınan sitelerin hükümet portalı, itfaiye ve acil servis departmanlarının siteleri ile ulaştırma komisyonunun sitesi olduğu biliniyor.



Sebep yine sansür ve yasaklar

Saldırılar sırasında hiçbir finansal ya da kişisel bilginin çalınma teşebbüsünden bulunulmadığı Malezya polisi tarafından açıklandı. Ayrıca yetkililer, saldırının henüz Anonymous tarafından yapıldığının kesin olmadığını ifade etti. Ancak yapılan ilk incelemelerde, saldırı çeşidine bakıldığında şüphelilerin saldırı düzenleyeceğini açıklayan Anonymous grubuna dahil olduğu düşünülüyor.

Daha önce Anonymous, Malezya’daki film ve televizyon dizilerinin sansürlenmesi ile dosya paylaşım sitelerinin engellemesini insan haklarına aykırı bulduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta Malezya İletişim Bakanlığı, 10 dosya paylaşım sitesini yasakladı ve internet servis sağlayıcılar Telekom Malezya ve Maxis şirketlerinden erişimi engellemesini istedi.

Malezya’da hükümet, kişisel blogları da inceleyerek “zararlı” bulduğu sitelerin kapatılması için çalışmalarını sürdürüyor.