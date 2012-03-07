Anonymous Başbakanlık'a saldırdı

T24- Uluslararası siber-aktivist hacker grubu Anonymous, Başbakanlık bilgi ağına da saldırdı. Resmi yazışmalara ulaşmaya çalışan hacker grubu ile Başbakanlık bilişim güvenlik uzmanları arasında süren siber savaş sonrasında saldırı başarıyla püskürtüldü.

Hürriyet'ten Ümit Çetin'in haberine göre, dünyanın en tehlikeli hacker grubu olarak bilinen ve devletlerin bilgi ağına girerek çok gizli belgeleri deşifre eden Anonymous’un yeni hedefi Başbakanlık bilgi ağı oldu. Hackerlar karşılarında Başbakanlık bilişim güvenlik uzmanlarını buldu. Başbakanlık güvenlik duvarı, SMS atarak uzmanları uyardı. Alarma geçen 5 bilişim güvenlik uzmanı, hiç vakit geçirmeden bilgisayarlarının başına geçerek sistemi savunmaya başladı.

İki grup arasında kıran kırana geçen siber savaş sırasında karşılıklı laf atmalar da oldu. ABD Virginia ve Çin’den yapıldığı tespit edilen saldırıların yoğunluğu artınca Başbakanlık Güney Virginia Üniversitesi’nden erişimi engelledi. Bu engelleme ile Başbakanlık saldırıyı püskürtmeyi başardı. Saldırının püskürtülmesinin ardından önlemleri arttıran Başbakanlık, Türk mühendislerinin hazırladığı yerli yazılım bir güvenlik duvarı kurdu.