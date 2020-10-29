"Anonim" imzasıyla Trump'ı hedef alan köşe yazısı ve kitap yazan kişinin İç Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olduğu ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump aleyhine 2018'de New York Times (NYT) gazetesinde bir makale yazan ve ardından "Uyarı" isimli bir kitap çıkaran kişi, eski İç Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Miles Taylor çıktı.

Trump aleyhine 2018'de New York Times (NYT) gazetesinde bir makale yazan ve ardından "Uyarı" isimli bir kitap çıkaran kişi, eski İç Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Miles Taylor çıktı.

Taylor, yayımladığı "Neden artık anonim değilim?" başlıklı yazılı açıklamayla, Amerikan kamuoyunda "Anonim" lakabıyla bilinen yazarın kendisi olduğunu duyurdu.

New York Times gazetesinde, "Uyarı" başlığıyla çıkan yazı ve aynı başlıkla yayımlanan kitabın kendisine ait olduğunu kabul eden Taylor, "2,5 yıllık görev sürem boyunca, Trump'ın iş yapmadaki beceriksizliğine tanık oldum. Birçok insan bunu gördü ancak kendilerinden intikam alınacağı korkusuyla, konuşmakta tereddüt etti." ifadesini kullandı.

2017-2019'da İç Güvenlik Bakanlığı Özel Kalemi olarak görev yapan Taylor, uzun süredir katıldığı yayınlarda, Trump'ı sert bir dille eleştiriyor ve Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ı desteklediğini belirtiyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany duruma tepki gösterek, "Bu düşük seviyeli, şikayetçi eski yetkili, eylem yerine anonimliği, liderlik yerine bilgi sızdırmayı tercih eden bir yalancı ve korkaktır." değerlendirmesinde bulundu.