Anneyi barbeküde yakıp kafasından kolye yaptılar

Eyalet yetkilileri, Ramona Allmond'un kızı ve torununun, geçen pazar günü yolsuzluk yapmak, yaşlı bir kişiyi taciz etmek ve bir cesedi izinsiz ortadan kaldırmak suçlarından tutuklandığını kaydetti.Tehama bölge şerifi, 84 yaşındaki anne Allmond'ın doğal nedenlerden hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini, ancak müfettişlerin Allmond'un gerçek ölüm nedenini bulmak için hala çalıştığını söyledi.Allmond'un kızı Kathleen (50) ve Kathleen'in oğlu Tony Ray'in (30) müfettişlere, Ramona'nın geçen aralıkta öldüğünü, cesedini bir hafta odasında beklettiklerini ve daha sonra barbeküde yaktıklarını itiraf ettiği belirtildi. Kathleen'in, annesinin kafatası parçalarıyla kendisine bir kolye yapıp, çektirdiği fotoğrafı da sosyalleşme sitesi myspace.com'a koyduğu belirlendi.Müfettişler, Kathleen ve Tony'nin yakalanana kadar Allmond'un emekli maaşını çekmeye devam ettiklerini ve bugüne kadar 25 bin dolardan fazla para aldıklarını kaydetti.Zanlıların, Allmond'un oğlunun annesinin nerede olduğunu merak etmeye başlamasından sonra yakalandıkları bildirildi.İşte o kolye...