Anneyi baba öldürdü, oğlu üstlendi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçen yıl öldürülen Zehra Sorver cinayetindeki sır çözüldü. Soruşturma kapsamında Sorver'i eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayeti üstlenen çiftin oğluna 14 ay hapis cezası verilirken baba Sorver'e de 35 yıl ceza verildi.

Lefkoşa Alayköy’de yaşayan 43 yaşındaki Zehra Sorver, geçen cinayete kurban gitti. Cinayet sonrası polisi arayan eşi Levent Sorver, eve geldiğinde eşini evin dolabında ölü bulduğunu söyledi. Olay yerine gelen polisin incelemesinde de boynunda morluklar olan genç kadının, önce boğulup ardından ağzına ve yüzüne tuz ruhu döküldüğü belirlendi.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre; polise ifade veren Levent Sorver eşinin ziynet eşyalarının evde olmadığını belirterek, cinayetin hırsızlık amacıyla işlenmiş olabileceğini belirtti. Ancak bir süre sonra çiftin komşuları, öldürülen kadının sürekli eşi ile tartıştığını, Levent Sorver’in de zaman zaman evi terk ettiğini polise ihbar ettiler.

Oğul: Ben öldürdüm

Bunun üzerine polisin şüphesi Levent Sorver üzerinde yoğunlaştı. Polisin, kocayı şüpheli görmesiyle ilginç bir gelişme yaşandı. Çiftin 17 yaşındaki oğlu polise giderek annesini kendisinin öldürdüğünü söyledi. Ancak geçen günlerde Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporla Zehra Sorver’in tırnaklarında ve boğazında eşi Levent Sorver’in DNA kalıntılarına ulaşıldığı belirlendi.

Rapora göre eşini boğarak öldüren kocanın, daha sonra tuz ruhunu eşinin ağzına ve vücuduna döktüğü tespit edildi.

Babaya 35 yıl, oğula 14 ay

Dün görülen karar duruşmasında da raporu dikkate alan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, eşi ile telefonda 8 dakika boyunca tartıştıktan sonra eve gelip eşini öldürdüğü tespit edilen Levent Sorver’e 35 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Cinayeti karartmak için babasına yardım edip, yalan beyanda bulunan oğlu Mehmet Sorver’e ise cinayet işlendiği dönemde yaşı 17 olduğu için 14 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.