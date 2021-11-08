Annesinin yanında kaçırılmaya çalışılan çocuk, son anda kurtarıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kaçırılmak istenen çocuk, ailesinin dikkati sayesinde son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim (50) ve Neyruz (38) İkinci çifti, pazardan dönerken 9 yaşındaki yabancı bir kadın tarafından kaçırılmaya çalışıldığını söyledi.

Baba, "Son anda çocuğumu elinden aldık. O esnada çevrede bulunan esnaf arkadaşlarda yetişti. Bu olayda çocuğumun psikolojisi bozuldu. ‘Okula gitmeyeceğim’ diyor. Bize bu sıkıntıyı yaşatan bu insanın bulunup gerekli cezai işleme maruz bırakılmalarını rica ediyorum.” dedi.

Anne Neyruz İkinci ise, “Ailemle beraber pazardan eve dönüyorduk tanımadığım bir şahıs tarafından oğlum kaçırılmaya çalışıldı. Eşim geldi müdahil oldu ve 2 ay oldu bu şahıslar bulunmadı. Çocuğumu okula yolluyoruz ve korkuyoruz. Bir an önce bu şahısların bulunmasını rica ediyoruz.” diye konuştu. (İHA)