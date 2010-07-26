Annesinin tümörünü tekmeledi, hayatını kurtardı

T24- İngiliz bebek Harry'nin ana rahminde attığı tekmeler annesi Clarie'nin kanser tümörünü ortaya çıkardı. Erken teşhis annenin hayatını kurtardı

İngiltere'de daha dünyaya gelmeden annesinin hayatını tekmeleriyle kurtaran Harry Salter isimli bebek ülkede "kahraman" ilan edildi. Şu an iki yaşında ve sağlıklı bir bebek olan Harry, annesi Clarie'nin rahmindeki tümörü doktorlardan önce teşhis ederek annesinin hayatını kurtardı. Anne Clarie, oğlu Harry'e henüz 18 haftalık hamileyken rahmindeki şiddetli ağrı yüzünden düşük yaptığını zannedip doktora başvurdu. Clarie'nin düşük yapmadığı rahminde oluşan kanserli tümörü oğlunun tekmelediği ortaya çıktı. Doktorlar da Clarie'ye "Rahmindeki tümörün hızla büyüdüğünü ve hemen kürtaj olması gerektiğini" belirtti. Ancak Clarie "Hayatımı kurtaran doğmamış bebeğimin hayatına nasıl son verebilirim" diyerek hamileliğine devam etmek istediğini ve oğlunu doğuracağını söyledi. Hamileliğinin 26'ncı haftasına geldiğinde ise rahmindeki tümör ilk teşhis edildiğinden tam üç kat daha büyümüştü. Doktorlar Harry'yi sezaryen ile dünyaya getirme kararı aldı ve bebeğin sadece yüzde 40 yaşama şansı olduğunu belirtti. 1 kilo 100 gram olarak doğan Harry yoğun bakım kuvözündeyken annesi de kemoterapi tedavisi gördü. 10 hafta sonra Harry ve annesi sağlıklı bir şekilde aynı günde evlerinde buluştu. Mucize bebek şimdi iki yaşında annesi Clarie ise 26 yaşında ve ikisi de çok sağlıklı.

