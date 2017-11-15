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Annesinin pencereden attığı minik Zehra, 55 gün sonra öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da Afganistan uyruklu annesi 27 yaşındaki Şerife Azizi'nin 4'üncü kattaki dairenin penceresinden attığı iddia edilen 5 yaşındaki Zehra Azizi, tedavi gördüğü hastanede, 55 günlük yaşam savaşını kaybetti

15 Kasım 2017 21:11

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da Afganistan uyruklu annesi 27 yaşındaki Şerife Azizi\'nin 4\'üncü kattaki dairenin penceresinden attığı iddia edilen 5 yaşındaki Zehra Azizi, tedavi gördüğü hastanede, 55 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay, geçen 20 Eylül’de Akpınar Mahallesi Sarıoğlu Sokak\'taki Eyup Apartmanı\'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Şerife Azizi, iddiaya göre kızı Zehra\'yı oturdukları 4\'üncü kattaki dairenin penceresinden attı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen minik Zehra, ağır yaralandı. Zehra Azizi, Turgut Özal Tıp Merkezi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Şerife Azizi ise tutuklandı.
Yoğun bakım servisinde tedavisi süren minik Zehra, dün gece yaşamını yitirdi. Zehra\'nın cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığı\'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

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