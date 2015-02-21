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Spor

Annesinin ölüm haberini aldı, görevden kaçmadı

PTT 1. Lig'de Samsunspor-Kayserispor maçını yöneten hakem İlker Meral, annesinin ölüm haberine rağmen karşılaşmada görev aldı

21 Şubat 2015 20:57

Hakem İlker Meral, kalp rahatsızlığı olan annesi Lütfiye Meral'i kaybetti. 43 yaşındaki hakem, acı habere rağmen Samsunspor-Kayserispor karşılaşmasını yönetti.

DHA'nın haberine göre, kalbinde yaşadığı hastalık yüzünden fenalaşan İlker Meral'in annesi Lütfiye Meral, gece saat 4 sıralarında vefat etti.

Meral'in cenazesi, yarın Savaştepe Çarşı Camisi’nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Kız Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Annesini kaybettiği haberini Samsun'da alan İlker Meral, bugün PTT 1. Lig'de oynanan Samsunspor-Kayserispor maçında düdük çaldı. Meral'in, acı habere rağmen Samsunspor'un 2-0 kazandığı karşılaşmada başarılı bir yönetim gösterdi.

 

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