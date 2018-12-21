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Annesinin mezarı başında intihar etti

Mehmet BULDU/ İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde Dursun A

21 Aralık 2018 19:16

Mehmet BULDU/ İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik ilçesinde Dursun A. (54), annesinin mezarı başında tabancayla yaşamına son verdi.
Olay, öğlen saatlerinde İznik Merkez Mezarlığı\'nda meydana geldi. Yenişehir ilçesinde oturan Dursun A., 5 yaşındayken kaybettiği annesi Necla A.\'nın mezarı başına gelerek ruhsatsız tabancası ile kafasına ateş etti. Dursun A., olay yerinde yaşamını yitirirken, savcının incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, Dursun A.\'nın bekar olduğu öğrenildi.

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