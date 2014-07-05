Annesinin istemediği 'tecavüz bebeği' babasının nüfusuna geçirildi

Kendisine silah zoruyla tecavüz ettiğini iddia ettiği Nurettin Gider'i öldürüp başını keserek köy meydanına atan Nevin Y'nin dünyaya getirmeyi istemediği bebeğinin babası, yapılan DNA testiyle yüzde 99,9 Nurettin Gider çıktı. Mahkeme Elif Sıla isimli bebeği Nurettim Gİder'in nüfus kütüğüne kaydetti.

Isparta’nın Yalvaç İlçesi’ne bağlı Koruyaka Köyü’nde evli ve 2 çocuk annesi 29 yaşındaki Nevin Y. kendisine silah zoruyla tecavüz ettiğini ileri sürdüğü 2 çocuk babası 35 yaşındaki Nurettin Gider’i 28 Ağustos 2012 gecesi tüfekle vurmul. Başını kesip bir çuvala koyarak, 'İşte namusuma uzananın kellesi' diyerek köy meydanına atmıştı.

Nurettin Arkan’ın Doğan haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan Nevin Y. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Isparta E Tipi Cezaevi’ne konulan Nevin Y. 17 Kasım 2012’de cezaevinde kız bebek dünyaya getirdi. Nevin Y.'nin istemediği bebek, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yurduna yerleştirildi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından 'Elif Sıla' adı verilen bebek, daha sonra koruyucu aileye verildi. Yetiştirme yurdunda nüfus cüzdanı çıkarılan Elif Sıla, anne Nevin Y. ve eşi İsmail Y.’nin kütüğüne kaydedildi.

Savcı dava açtı

'Tasarlayarak canavarca hisle kasten adam öldürmek' iddiasıyla hakkında ’ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası’ istenen Nevin Y.'nin doğum yapmasının ardından, babanın belirlenmesi için Nurettin Gider, İsmail Y. ve bebekten DNA örnekleri alındı. İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan testlerde, Elif Sıla’nın babasının yüzde 99,9 Nurettin Gider olduğu tespit edildi.

Bu gelişme üzerine soruşturmayı yürüten Yalvaç Cumhuriyet Savcısı Osman Çabuk, soy kütüğünün doğru şekilde işlenebilmesi için Nüfus İdaresi ve Elif Sıla hakkında; ayrıca bu davayla birlikte Elif Sıla’nın mirastan yararlanabilmesi için annesi Nevin Y. ile Nurettin Gider’in eşi Keziban Gider ve 2 çocuğuna Aralık 2013’te Yalvaç Aile Mahkemesi’nde dava açtı.

Nurettin Gider’in kütüğüne geçirildi

Yalvaç Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Nurettin Gider’in eşi Keziban Gider ile Elif Sıla adına kayyum tayin edilen avukatı Sait Demir katıldı. Mahkeme, biyolojik babası Nurettin Gider olduğu DNA testiyle kesinleşen ancak daha önce nüfus kayıtlarına Nevin ve İsmail’den olma Elif Sıla Y. diye geçirilen, çocuğun soy bağının düzeltilmesi istemiyle açılan davayı görüşerek karara bağladı.

2013/305 Esas 721 karar numaralı davada Elif Sıla’nın İsmail olan baba adı ’Nurettin’, soyadı ise ’Gider’ olarak düzeltilerek kütüğe işlenmesine karar verildi. Mahkeme hakimi Hatice Çabuk, kararı Keziban Gider ile Elif Sıla için kayyum atanan avukat Sait Demir’in yüzüne okudu. Mahkeme, kararın ayrıca diğer davalılar Nüfus İdaresi, Nevin Y. ile Keziban Gider’in 2 çocuğuna tebliğ edilmesine karar verdi.