Annesinin ilacını içen çocuk yaşam savaşı veriyor

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli),(DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde annesinin kullandığı antidepresan ilacından çok sayıda içtiği öne sürülen 8 yaşındaki M.O., kaldırıdığı hastanede tedaviye alındı. M.O.\'nun hayati tehlikesinini bulunduğu belirtildi.

Lüleburgaz\'ın Büyükkarıştıran Beldesi\'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.O., annesi A.O.\'nun kullandığı antidepresan ilacından henüz belirlenemeyen nedenle 10 adet içti. Rahasızlanan çocuk ailesi tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki muayenesinde hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edilen M.O., ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.