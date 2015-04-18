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Annesinin hastanenin tuvaletinde boğmaya çalıştığı bebek, hayatını kaybetti

Bebeğin annesi: 'Vicdan azabı çekiyordum. Daha fazla acı çeksin istemedim'

18 Nisan 2015 23:28

Sarıyer'de balkondan düştüğü iddiasıyla kızını hastaneye getiren anne, yoğun bakıma alınan ve tedavisi süren kızını tuvalette boğmaya çalışırken yakalandı. Yapılan müdahaleler sonucunda bebek kurtarılıp tekrar yoğun bakıma alınırken, annesi ise "daha fazla acı çekmesini istemediğini" söyledi. Anne, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 yaşındaki bebek ise bugün hayatını kaybetti.

 

'Vicdan azabı çekiyordum. Daha fazla acı çeksin istemedim'

 

Doğan Haber Ajansı'ndan Ali Aksoyer'in haberine göre, Sarıyer'de 8 Nisan tarihinde 1 yaşındaki kızı Mira'yı acil olarak hastaneye getiren bir bankada müfettiş olarak çalışan Özlem A. kızının yanlışlıkla balkondan düştüğünü söyledi. Ağır yaralı olarak getirildiği hastanede yoğun bakıma alınan daha sonra odaya çıkarılan bebeğin tedavisine devam edilirken anne Özlem A. ve anneanne S.K. refakatçi olarak kalmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre bir süre odadan ayrılan S.K. geri döndüğünde Mira bebek ve Özlem A.'yı bulamayınca görevlilerden yardım istedi. İddiaya göre hastaneyi alarma geçiren olay sırasında görevliler aynı odanın tuvaletine girdiklerinde Özlem A.'yı bebeğinin ağız ve burun kısmını kapatarak boğmaya çalışırken buldu. Hemen müdahale edilerek bebek kurtarılıp tekrar yoğun bakım ünitesine kaldırılırken anne Özlem A. çağrılan polislere teslim edildi.

Cinayet Büro Amirliğine getirilen Özlem A.'nın üniversite mezunu olduğu ve bir bankada müfettiş olarak çalıştığı belirlendi. Özlem A.  kendisine “neden yaptın" diye soran polislere “Bebeğim benim elimden düşmüştü. Bu nedenle vicdan azabı çekiyordum. Daha fazla acı çeksin istemedim" dedi. Ancak resmi ifadesinde “Susma" hakkını kullanan Özlem A. konuşmadı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Çağlayan Adalet Sarayında tutuklanan Özlem A. cezaevine gönderildi. Öte yandan hastanede yoğun bakım servisinde tedavisi süren 1 yaşındaki Mira bebek ise bugünbeyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

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