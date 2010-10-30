-ANNESİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE BOĞULDU KAYSERİ (A.A) - 30.10.2010 - Kayseri'de Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılan 8 yaşındaki ilköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi çocuk, kendisini karşıda bekleyen annesinin gözleri önünde dereye düşerek boğuldu. Akkışla ilçesine bağlı Ortaköy Köyü İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ahmet Güner, okulunda dün düzenlenen Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldı. Törenin bitmesiyle evine dönmek üzere yola çıkan Güner, yağmurun da şiddetini artırmasıyla, bir an önce evine ulaşmak için köprü bulunmayan dereden karşıya geçmek istedi. Derenin karşısında kendisini bekleyen annesinin ''Gelme'' diye bağırmasına rağmen, her zamanki gibi taşların üzerine basarak karşıya geçebileceğini düşünen küçük Ahmet, bir anda sel sularını kapıldı. Küçük Ahmet, annesinin gözleri önünde bir battı, bir çıktı ve gözden kayboldu. Aramalara başlandı ancak acı haber, bugün Sivas'ın Gemerek ilçesinden geldi. Vatandaşların, ilçeye bağlı Seyidinali Köyü yakınlarında dere kenarında bir ceset gördüğünü bildirmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, cansız bedenin Ahmet Güner'e ait olduğunu tespit etti. Yakınlarına haber verilerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan küçük Ahmet'in cesedi, otopsi yapıldıktan sonra köyüne gönderildi. Ahmet Güner'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi. -''BİR KÖPRÜ OLSA OĞLUM ÖLMEZDİ''- Ahmet Güner'in annesi Fatma Güner, oğlunu dereden atlamaması için uyardığını söyledi. Güner, şunları anlattı: ''Oğlumun okuldan gelmesini derenin kenarında bekliyordum. Birden karşı dağdan sel suları gelmeye başladı. Ahmet'e karşıya geçmemesi için bağırdım, 'gelme' dedim beni dinlemedi. Çok yağmur yağıyordu eve hemen gelmek için sel sularının üzerindeki taşlara basarak karşıya geçmek istedi. Ayağı kayınca suda batıp çıktı ve daha sonra kayboldu. Mahallemizden okula giden ve zaman zaman sel gelen yol üzerinde bir köprü olsa idi oğlum ölmezdi.''