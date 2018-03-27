Annesinin 'erkek' olduğunu öğrenmişti, biyolojik annesini 24 yıl sonra buldu

Annesinin biyolojik cinsiyetinin erkek olduğunu ölümünün ardından öğrenen Tansu Kaya, ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında biyoloji annesini buldu. Kaya'nın, 1994 yılında bebeği hastanede çalınan Aysel Başar'ın kızı olduğu ortaya çıktı.

Çevresinde Handan Kaya olarak tanınan kadının çantasından çıkan Şükran Aktaş kimliği de bir başka kadına aitti. Tansu, Müge Anlı'nın programında 24 yıl boyunca annesi olarak bildiği aslında erkek olan Handan Kaya'yı anlattı. Tansu; "Annem çok iyi bir insandı, herkesin yardımına koşardı, ben anlayamıyorum, inanamıyorum" dedi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz yıl 8 Mart'ta İstanbul Kumburgaz'da oturan ve 'Handan' isimli bir butiği işleten Handan Kaya (60), fenalaşarak Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktaş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Adli Tıp'ta yapılan incelemede Aktaş'ın biyolojik cinsiyetinin erkek olduğu ortaya çıktı. Bu durum, Aktaş'ın eşi ve 22 yaşındaki kızına bildirildi. Genç kız, aldığı bu haberle şoke olurken eşi "Nasıl olur, benim eşim kadındı" diye konuştu.

Öte yandan çevresinde Handan Kaya olarak tanınan kadının çantasından çıkan Şükran Aktaş kimliği de bir başka kadına aitti. Yapılan araştırmalarda ölen kadının asıl adının Nail Ç. olduğu, sahte diploma ile hastanelerde hemşirelik yaptığı, daha sonra Kumburgaz'da kendi adına taşıyan bir butik açarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Durumun Müge Anlı'nın gündemine girmesiyle birlikte, programa katılan Aysel Başar adlı kadın, "28 Şubat 1994 yılında Çorlu Devlet Hastanesi'nde kız bebeğim dünyaya geldi. Bebeğim hastanede çalındı. Tansu benim bebeğim olabilir" dedi. Bunun üzerine Anlı, konuyu araştırmaya başladı. Canlı yayına bağlanan görgü tanıklarının verdikleri bilgiler, şaşırtıcıydı. Fatma Çelik isimli bir kadın programa bağlanarak "Ben Aysel Hanım ile aynı gün doğum yaptım ve onunla aynı odada kaldık. Hemşire kılığında odamıza giren kadın iri yarıydı, siyah pelerini vardı. Çifte alyans ve altın rengi saat takıyordu. Önce benim oğlumu ilaç verme bahanesiyle almak istedi ancak annem 'ben de geleyim' deyince vazgeçti. Sonra Aysel Hanım'ın bebeğini alıp gitti" dedi. Yapılan araştırmada, ölen Handan Kaya'nın siyah bir pelerininin olduğu, çifte alyans taktığı, altın rengi saatinin olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine annesinin erkek olduğunu yıllar sonra öğrenen Tansu Kaya, biyolojik annesine 22 yıl sonra kavuştu.