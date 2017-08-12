Annesinin emanet ettiği bebeği kaçırdı

Almanya’da 19 yaşındaki genç bir kız, bir annenin çocuk arabasındaki dört aylık bebeğini alıp kaçtı. Genç kız, 250 kilometre uzaktaki Hannover kentinde yakalandı.

Almanya’nın Potsdam kentinde 19 yaşındaki bir genç kız, dört aylık bebeği annesinden kaçırdı. Polisin verdiği bilgiye göre olay şöyle gelişti:

19 yaşındaki genç kız perşembe günü öğleden sonra bir markette bebeğiyle alışveriş yapan 35 yaşındaki anneyle sohbet etti. Alışverişten sonra bebek ve anneye evine kadar eşlik eden genç kız, “Ben arabadaki bebeğe dikkat ederim, siz eşyaları içeri taşıyın” dedi. Eşyaları içeri taşıyan bebeğin annesi, dışarı çıktığında bebeğin ve genç kızın orada olmadıklarını gördü. Anne hemen polise haber verdi.

Polis akşam yakaladı

Polis, köpek ve helikopterlerle bebeği aradı. Akşam saat 20.00 civarında genç kız Potsdam’dan 250 kilometre uzaktaki Hannover’de tren garındaki bir markette bebekle birlikte yakalandı. Bebeğin sağlığının iyi olduğu bildirildi. Genç kızın bebeği niçin kaçırdığı ise henüz belirlenemedi.