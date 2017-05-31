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Dünya

Annesinin cesedini 7 yıl boyunca derin dondurucuda sakladı

Fransa'da bir kişinin, annesinin emekli maaşını alabilmek için cesedini 7 yıl boyunca derin dondurucuda sakladığı ortaya çıktı

31 Mayıs 2017 00:15

Fransa'nın güneybatısında bulunan Horsarrieu kasabasında yaşayan 55 yaşındaki bir kadının, emekli maaşını almaya devam etmek için annesinin cesedini 7 yıl boyunca derin dondurucuda sakladığı ortaya çıktı.

Yerel Sud Ouest gazetesinde yer alan habere göre, 83 yaşında olduğu öğrenilen yaşlı kadının vergi dairesine gelmesi istendi. 55 yaşındaki kızının annesinin gelemeyeceğini belirtmesi üzerine durumdan şüphelenen görevliler, güvenlik güçleri eve gönderdi.

Evde arama yapan yetkililer, bahçe kısmında bulunan bir derin dondurucuda kadının cesedini buldu.

Cesedin bulunduğu adrese geçen yaz taşındıklarını açıklayan 55 yaşındaki kadın, daha önce iki ayrı adres değiştirdiğini belirterek 7 yıldır annesinin cesedini sakladığını itiraf etti.

Yetkililer, yaşlı kadının resmi kayıtlarda en son 10 yıl önce izine rastlandığını kaydetti.

Annesine ödenen aylık bin 982 avro emekli maaşını almaya devam ettiği açıklanan 55 yaşındaki kadının aynı şekilde annesine ait ehliyeti kullandığı, ehliyet üzerindeki annesine ait fotoğrafı kaldırarak kendi fotoğrafını yapıştırdığı ancak bir kontrol sırasında polisin durumdan şüphelenmesi üzerine ehliyetin iptal edildiği belirtildi.

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