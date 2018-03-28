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Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı minik Özcan kurtarılamadı

Burhan CEYHAN/ÇİNE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen annesi S

28 Mart 2018 20:49

Burhan CEYHAN/ÇİNE (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Çine ilçesinde, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen annesi S.E. (37) tarafından battaniye ile boğulmak istenirken çiftçilik yapan babası Ö.E. (36) tarafından son anda kurtarılıp, hastaneye kaldırılan 6 aylık Özcan E., doktorların müdahalesine rağmen 74 gün sonra yaşamını yitirdi.
Çine\'de geçen 13 Ocak\'ta meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen ev kadını S.E., gece Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki evlerinde 6 aylık bebeği Özcan E.\'yi battaniye ile boğmak istedi. Sesler üzerine uyanan Ö.E., eşine müdahale etti. Ö.E., nefes almadığını fark ettiği tek çocukları olan minik Özcan E.\'yi, çağırdığı 112 Acil Servis ambulansı ile Çine Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Hastaneye getirildiğinde duran kalbi yapılan müdahale ile tekrar çalıştırılan bebek, hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle önce Aydın Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan minik Özcan E., doktorların müdahalesine rağmen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
ANNE SERBEST BIRAKILDI
Polisin olayın ardından gözaltına aldığı anne S.E\'.nin ifadesinde, suçunu itiraf edip, \"Neden böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum\" dediği öğrenildi. S.E., şizofreni hastası olduğu için ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıdı.

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