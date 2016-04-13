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Annesinin başını kesti!

Katil zanlısının "Ben İsa’yım, mesihim” dediği öğrenildi

13 Nisan 2016 23:05

Kocaeli’nin Karamürsel İlçesi’nde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören 36 yaşındaki E. B., annesi 75 yaşındaki H. Ö.’ün başını keserek öldürdü.

Hürriyet’in haberine göre, Olay bugün öğleden sonra, 4 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören E.B. bir süre önce ağabeyini bıçaklaması nedeniyle bugün tutuksuz yargılandığı mahkemede ifade verdi. Eve gelen E.B., birlikte yaşadığı annesi H.Ö., ile ağabeyini bıçaklaması nedeniyle tartıştı. Kendini kaybeden E.B., annesinin başını vücudundan keserek ayırıp öldürdü.

E.B. daha sonra evlerinin yaklaşık 20 metre uzağında bulunan Karamürsel Polis Merkezi’ne giderek annesini öldürdüğünü söyleyerek, teslim oldu. Eve giden polis, yıllar önce eşinden ayrılan H.Ö’ün başının vücudundan ayrıldığını gördü. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından H.Ö.'ün cesedi Karamürsel Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Psikolojik sorunları olan E.B. çevresindekilere "Ben İsa’yım, mesihim" dediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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