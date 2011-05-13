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ANNESİNİN ARACINI KUNDAKLADI ALANYA (A.A)

13 Mayıs 2011 21:17

-ANNESİNİN ARACINI KUNDAKLADI ALANYA (A.A) - 13.05.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde, annesi ve ablasını para vermedikleri için dövdüğü iddiasıyla dün gözaltına alınan zanlı, serbest bırakılmasının ardından bu kez annesinin kamyonetini benzin dökerek yakmaya kalkıştı. Cikcilli beldesinde birlikte yaşadığı 64 yaşındaki annesi Emine K. ile 27 yaşındaki ablası Birsen K'yı kendisine para vermediği için dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Adem K. (22) çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra ailesiyle yaşadığı eve geri dönen Adem K, evin bahçesinde park halindeki 07 NZ 907 plakalı kamyoneti benzin dökerek ateşe verdi. Adem K'nın annesi Emine K. adına kayıtlı olduğu öğrenilen kamyonetteki yangın, vatandaşlar tarafından kısa sürede söndürüldü. Adem K, polis tarafından yeniden gözaltına alındı.

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