-ANNESİNİ ACİLE BIRAKIP KAÇTI ANTALYA/BURDUR (A.A) - 01.05.2011 - Antalya'da aralarında husumet bulunan iki ailenin, otomobillerinden birbirlerine ateş açmaları sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, aralarında ''kız kaçırma'' meselesi nedeniyle husumet bulunan iki aileden A.Ç, A.Ç, F.Ç, D.Ç. ve L.Ç isimli kardeşlerin bulunduğu plakası belirlenemeyen otomobil, Z.K. ile çocukları M.K, K.K ve D.Y'nin bulunduğu 34 BP 0166 plakalı aracı takip etmeye başladı. A.Ç, A.Ç, F.Ç, D.Ç. ve L.Ç'nin bulunduğu otomobilden Kepezaltı Mahallesi yakınlarında, 34 BP 0166 plakalı araca tüfekle ateş açıldı, bu araçtan da ateşle karşılık verildi. Olayda ağır yaralanan A.Ç. kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.Ç'nin kız kardeşi L.Ç'nin ise büyük şok yaşadığı, konuşamadığı ve hastanede gözetim altına tutulduğu öğrenildi. 34 BP 0166 plakalı araçla Burdur'a kaçan M.K, kent merkezinde 112 Acil Servis Ambulans Merkezinin yerini sordu. M.K, Burdur Valiliği binasının yer aldığı bahçede bulunan 112 Acil Servis Ambulans Merkezine karnından ve kalçasından yaralanan annesi Z.K'yı bırakıp kaçtı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, söz konusu aracı takibe başladı. Zanlılar M.K, K.K. ve D.Y, Burdur Küçük Sanayi sitesi alt yolunda yakalandı. Anne Z.K'nın ise 112 acil servis ambulansıyla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.