-Annesini ziyaret ederken yakalandı ELAZIĞ (A.A) - 17.10.2011 - Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden hükümlü, Elazığ'da tedavi olan annesini hastanede ziyareti sırasında yakandı. Uyuşturucu ve hırsızlık suçundan 13 yıl 5 ay hüküm giyen Mustafa Y. (34), 4 Eylül'de cezasını çektiği Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti. Hükümlünün, Elazığ'da bir hastanede göğüs hastalıkları servisinde tedavi gören annesini ziyaret edeceği bilgisini alan polis ekipleri, hastanede önlem aldı. Mustafa Y, annesini hastanede ziyaret ettiği sırada polis ekiplerince yakalandı. Mustafa Y, Elazığ E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.