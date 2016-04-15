Annesini ve yengesini rehin alan kişi, polis müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

Maltepe'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, annesi ve yengesini oturdukları evde bıçakla rehin aldı. İtfaiye merdiveni yardımıyla rehineleri balkondan çıkartarak kurtaran polis, eve biber gazı atarak zanlıyı etkisiz hale getirdi.



NTV'de yer alan habere göre, Okan T.'nin elindeki rehineleri ikna ile kurtaramayacağını anlayan polis, evin kapısında zanlıyı oyaladı. Bu sırada itfaiye merdiveniyle camdan eve giren polis iki rehineyi kurtararak itfaiye merdiveniyle aşağı indirdi. Yaşlı anne ve yenge olay yerinde hazır bulunan ambulansa alınarak muayene edildi. Rehinelerin evden çıkarıldığını anlayan şüpheli, kilitlediği kapının arkasına eşyaları yığarak polise direndi.

Gaz bombasıyla etkisiz hale getirilmeye çalışıldı





Okan T.'yi ikna çabaları sonuç vermeyince polis ekipleri çilingir yardımıyla evin kapsını açtı. Zanlının eşyaları barikat olarak kullanması üzerine polis kapı aralığından evin içerisinde gaz bombası attı. İçeride yoğun gaza mahsur kalan şüpheli, evin balkonuna çıktı. Bir süre balkonda kalan zanlı daha sonra birinci kattaki dükkanların çatısına indi. Elinde bulunan kavanoz ve balkonda aldığı süpürge saplarını yoldan geçenlere ve polis ekiplerine attı. Tedbir amaçlı olay yerinde bulunan bir sağlık ekibi Okan T.'nin sokağa fırlattıklarından yaralamaktan kıl payı kurtuldu.



Atılan biber gazının etkisiyle gözleri yaşaran Okan T. bir süre sonra teslim olmayı kabul etti ve bulunduğu yerden polis yardımıyla aşağı indirildi. Gözaltına alınan Okan T. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.