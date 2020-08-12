Annesini ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tutuklandı

Adana’da anne ve kardeşini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan ailesinin evinde meydana geldi. Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, avukat erkek kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat’ı tabanca ile vurarak öldürdü. Tolga Polat emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Tolga Polat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mal paylaşımı tartışması nedeniyle öldürmüş

Edinilen bilgiye göre; mal paylaşımında anlaşamayan Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile zaman zaman tartışma yaşadı. Şeref Polat'ın para ve malın büyük kısmını Tolga Polat'a vermek istemesi üzerine İkbal ve avukat oğlu Altuğ Polat, babanın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla vesayet davası açtı. Bugün görülecek dava öncesi dün akşam annesinin evine giden Tolga Polat, başlayan tartışmada tabancasını çıkarıp önce annesine ardından merdivenlerden kaçmaya çalışan kardeşine ateş açtı.

Babanın da olay sırasında evde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altuğ Polat ile annesi İkbal Polat, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altuğ Polat ile annesi İkbal Polat, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

Apartmanın 6’ncı katındaki dairenin kapısı mühürlendi. Öte yandan Tolga Polat’ın kardeşi Altuğ Polat’ı kaçmaya çalışırken tabancayla vurduğu merdiven dairesinde de kan izlerinin olduğu görüldü.